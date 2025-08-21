Ein zehnjähriges Mädchen aus der Pfalz wurde mit einem Messer schwer verletzt. Die Polizei fahndet nach einem 22-Jährigen. Nun wurde ein Mann festgenommen - die Identifizierung läuft.

Schallodenbach (dpa/lrs) - Nach einem Messerangriff auf ein zehnjähriges Mädchen in Schallodenbach (Kreis Kaiserslautern) hat die Polizei einen Mann festgenommen. Ob es sich um den gesuchten 22-Jährigen handelt, war nach Aussage eines Polizeisprechers zunächst offen. Auf den Festgenommenen passe die Beschreibung des Tatverdächtigen. «Der Mann sieht so aus, aber ob er es tatsächlich ist, das müssen wir noch überprüfen», sagte der Sprecher.

Der 22-Jährige steht unter Verdacht, das Kind in der Nacht zum Donnerstag mit dem Messer schwer verletzt zu haben. Gegen ihn wird wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt. Laut Polizei wurde das Kind schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Die beiden sollen miteinander verwandt sein.

Polizei veröffentlicht Täterbeschreibung

Nach der Tat sei der 22-Jährige geflüchtet. Laut Polizei ist der Mann ungefähr 1,77 Meter groß und schlank. Er trage seine langen blonden Haare zu einem Zopf gebunden.

Bei der Fahndung nach dem Verdächtigen waren Hubschrauber, Drohnen und Personenspürhunde im Einsatz. Die Festnahme erfolgte nach Aussage des Polizeisprechers in Otterberg in der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg.

Die Polizei bat Bürgerinnen und Bürger um Vorsicht. Es sei nicht auszuschließen, dass sich der Mann in einem psychischen Ausnahmezustand befinde und von ihm eine Gefahr ausgehe.