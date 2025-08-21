Ein 22-Jähriger soll ein zehnjähriges Mädchen mit einem Messer angegriffen haben. Das Kind wurde schwer verletzt. Die beiden sind miteinander verwandt.

Schallodenbach (dpa/lrs) – Ein 22 Jahre alter Mann aus Schallodenbach (Kreis Kaiserslautern) soll versucht haben, ein zehnjähriges Mädchen mit einem Messer zu töten. Laut Polizei wurde das Kind schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Demnach sind die beiden miteinander verwandt.

Nach der Tat flüchtete der 22-Jährige. Die Polizei hat eine Fahndung veröffentlicht und bittet Bürgerinnen und Bürger um Vorsicht. Es sei nicht auszuschließen, dass sich der Mann in einem psychischen Ausnahmezustand befinde und von ihm eine Gefahr ausgehe.