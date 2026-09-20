Das Kind ist laut Polizei bei Bewusstsein. Was bisher bekannt ist.

Sulzbach (dpa/lrs) - Ein Kind ist in Sulzbach in einen Schacht gerutscht. Es sei bei Bewusstsein, sagte ein Sprecher der Polizei vor Ort. Zunächst gehe es darum, das Kind so zu stabilisieren, dass es nicht weiter in den wohl drei Meter tiefen Schacht hinunterrutsche.

Die Rettungsmaßnahmen laufen: Man habe schwere Geräte von der Feuerwehr Saarbrücken angefordert. Notarzt und Rettungsdienst kümmerten sich vor Ort um das Wohl des Kindes.

Angaben zum Alter des Kindes lagen zunächst nicht vor. Das Kind sei vermutlich beim Spielen abgerutscht, hieß es.