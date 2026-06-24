Mädchen in Klinik
Kind bei Unfall an Waschanlage verletzt
Blaulicht
Der Unfall passierte, als eine Frau mit einem Taxi aus einer Waschbox fuhr. (Symbolbild)
Carsten Rehder. DPA

Ein Taxi fährt aus einer Waschanlage und stößt mit einem Kind zusammen. Das Mädchen muss in eine Klinik, die Taxifahrerin erleidet einen Schock.

St. Ingbert (dpa/lrs) – Bei einem Unfall an einer Waschanlage im Saarland ist ein siebenjähriges Mädchen verletzt worden. Eine Frau sei mit ihrem Taxi aus der SB-Waschbox in St. Ingbert gefahren und habe dabei das Kind erfasst, teilte die Polizei mit. Die Siebenjährige sei in ein Krankenhaus gekommen, die Taxifahrerin habe einen Schock erlitten. Im Einsatz war demnach auch ein Rettungshubschrauber. Nähere Einzelheiten zum Unfallhergang wurden zunächst nicht bekannt.

© dpa-infocom, dpa:260624-930-277863/1

Ressort und Schlagwörter

Verkehr

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten