Ein Taxi fährt aus einer Waschanlage und stößt mit einem Kind zusammen. Das Mädchen muss in eine Klinik, die Taxifahrerin erleidet einen Schock.

St. Ingbert (dpa/lrs) – Bei einem Unfall an einer Waschanlage im Saarland ist ein siebenjähriges Mädchen verletzt worden. Eine Frau sei mit ihrem Taxi aus der SB-Waschbox in St. Ingbert gefahren und habe dabei das Kind erfasst, teilte die Polizei mit. Die Siebenjährige sei in ein Krankenhaus gekommen, die Taxifahrerin habe einen Schock erlitten. Im Einsatz war demnach auch ein Rettungshubschrauber. Nähere Einzelheiten zum Unfallhergang wurden zunächst nicht bekannt.