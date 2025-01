Kind auf E-Scooter von Auto angefahren – schwer verletzt

Riegelsberg (dpa/lrs) – Ein 13-jähriger Junge ist auf einem E-Scooter im saarländischen Riegelsberg von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Er sei in eine Klinik gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher in Völklingen. Das Auto war am Sonntagnachmittag auf den Gehweg geraten und dort mit dem E-Scooter kollidiert. Die Polizei vermutet als Ursache eine überhöhte Geschwindigkeit.

Ein 14-jähriger Junge, der hinten auf dem Roller gestanden hatte, konnte noch rechtzeitig abspringen. Er erlitt leichte Verletzungen. Die Autofahrerin wurde nicht verletzt.