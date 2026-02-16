Die Niederlage bei Borussia Dortmund schmerzt im Abstiegskampf. An der Fastnachtstradition ändert das aber nichts.

Mainz (dpa/lrs) – Die Kicker von Fußball-Bundesligist Mainz 05 lassen sich an Rosenmontag die Stimmung nicht vermiesen. Verkleidet und ausgelassen feiernd zeigten sich Spieler auf Wagen Nummer 73 – trotz einer 0:4-Niederlage am vergangenen Wochenende bei Borussia Dortmund.

Im Vorjahr war die Stimmung bei den 05ern zu Rosenmontag noch eine deutlich bessere. Damals hatten sie am Samstag davor 2:1 in Leipzig gewonnen und belegten den Champions-League-Rang vier in der Bundesliga-Tabelle. Davon sind sie die Mainzer Kicker in dieser Saison meilenweit entfernt. Mit aktuell Platz 14 kämpft das Team von Trainer Urs Fischer gegen den Abstieg.