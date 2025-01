Kellerwohnung in Mehrfamilienhaus brennt aus

Es brennt in einem Haus, alle Bewohner werden evakuiert. Was sind die Folgen?

Betzdorf (dpa/lrs) – Eine Kellerwohnung in einem Mehrfamilienhaus ist in Betzdorf (Landkreis Altenkirchen) ausgebrannt. Die Bewohnerin kam mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot an Kräften zu dem Brand ausgerückt.

Alle Bewohner des Hauses seien vorübergehend evakuiert worden. Wie das Feuer entstanden ist, sei noch unklar. Auch zu der Höhe des entstandenen Sachschadens könne man noch keine Angaben machen.