Mainz (dpa/lrs) – Nach dem Angriff Israels und der USA auf den Iran werden in Rheinland-Pfalz zunächst keine Sicherheitsvorkehrungen verschärft. Der Schutz jüdischer Einrichtungen sei auf einem hohen Niveau, sagte Innenminister Michael Ebling (SPD) der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Es gebe keine Hinweise auf eine konkrete Gefährdungslage hier im Land. Auch die US-Amerikaner hätten zunächst den Schutz ihrer Liegenschaften nicht verändert. Die Entwicklung werde aber fortdauernd im Blick gehalten.