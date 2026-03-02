Nach der Eskalation
Keine verschärften Sicherheitsvorkehrungen wegen Iran-Krieg
Innenminister Michael Ebling
Es gebe nach wie vor eine abstrakte Gefährdung, aber keine Hinweise auf eine konkrete Gefährdung im Land, sagt Innenminister Ebling. (Archivbild)
Thomas Banneyer. DPA

Der Schutz jüdischer Einrichtungen sei auf einem hohen Niveau, sagt der Innenminister. Gleichwohl werde die Lage im Iran und im Nahen Osten genau im Auge behalten.

Mainz (dpa/lrs) – Nach dem Angriff Israels und der USA auf den Iran werden in Rheinland-Pfalz zunächst keine Sicherheitsvorkehrungen verschärft. Der Schutz jüdischer Einrichtungen sei auf einem hohen Niveau, sagte Innenminister Michael Ebling (SPD) der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Es gebe keine Hinweise auf eine konkrete Gefährdungslage hier im Land. Auch die US-Amerikaner hätten zunächst den Schutz ihrer Liegenschaften nicht verändert. Die Entwicklung werde aber fortdauernd im Blick gehalten.

© dpa-infocom, dpa:260302-930-756477/1

