Zum Abschluss des Trainingslagers in Südtirol trennt sich der 1. FC Kaiserslautern ohne Tore vom FC Südtirol. In der 2. Bundesliga bekommen es die Roten Teufel direkt mit einem schweren Gegner zu tun.

Sterzing (dpa/lrs) – Der 1. FC Kaiserslautern hat das Trainingslager im italienischen Südtirol mit einem Unentschieden im Testspiel gegen den FC Südtirol beendet. Das Duell mit dem italienischen Fußball-Zweitligisten endete auf dem Trainingsgelände in Sterzing ohne Tore.

In einer ereignisarmen Partie wechselte FCK-Trainer Torsten Lieberknecht ordentlich durch. Allein zur Pause brachte der Trainer der Kaiserslauterer acht neue Spiele in die Partie. Kurz vor der Pause musste Leistungsträger Marlon Ritter verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Das Trainingslager der Roten Teufel endet am Sonntag nach sieben Tagen.

Zur Generalprobe für das Auftaktspiel in der 2. Bundesliga testen die Roten Teufel dann am 1. August noch einmal gegen den französischen Zweitligisten FC Metz. Am ersten Spieltag bekommt es das Team von Trainer Torsten Lieberknecht direkt in einer schweren Auswärtspartie mit dem Bundesliga-Absteiger VfL Wolfsburg zu tun.