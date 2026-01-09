Keine Schulschließungen im Saarland wegen des Schnees

Der Winter hat das Saarland in dieser Woche fest im Griff. Schneefrei an Schulen gibt es aber nicht.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Trotz des Schnees und Glätte hat es in dieser Woche an saarländischen Schulen keine Schließungen gegeben. Der Unterricht habe seit Montag stattfinden können, teilte eine Sprecherin des Bildungsministeriums in Saarbrücken mit.

In außergewöhnlichen Wetterlagen stehe es Erziehungsberechtigten frei, ihre Kinder zu entschuldigen, wenn kein sicherer Schulweg gewährleistet sei.

Für Schülerinnen und Schüler einer Gemeinschaftsschule im Hochwald, die aufgrund der Witterung nicht in die Schule kommen könnten, biete die Schule digitalen Unterricht an.

Im Saarland hatte es vor allem am Mittwoch kräftig geschneit. Mancherorts fuhren keine Busse mehr. Freitag regnete es zunächst kräftig, verbreitet gab es stürmische Böen. Später sollte es wieder kälter werden – mit Neuschnee in der Nacht zum Samstag.