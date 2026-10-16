Dirndl und Lederhose bleiben im Schrank und der Zapfhahn zu: Die Stadtverwaltung begründet ihre Entscheidung mit der Fürsorgepflicht für die Bürgerinnen und Bürger.

Mainz (dpa/lrs) – Die Stadt Mainz lehnt eine Genehmigung für das Oktoberfest in der Landeshauptstadt ab. Es hätten in dem neu errichteten Festzelt auf dem Messegelände im Stadtteil Hechtsheim nicht alle zwingend notwendigen baurechtlichen und sicherheitsrelevanten Voraussetzungen nachgewiesen und geprüft werden können, begründete die Stadtverwaltung ihre Entscheidung. Es gebe eine Fürsorgepflicht für die Bürgerinnen und Bürger.

Eigentlich hätte das Mainzer Oktoberfest bereits in der vergangenen Woche losgehen sollen. Die Stadt hatte jedoch die Nutzung des Festzeltes wegen fehlender Unterlagen untersagt. Der Konflikt um das Festzelt hat eine längere Vorgeschichte. Schon 2025 hatte das Bauamt nach Stadtangaben das Oktoberfest nur unter strengen Auflagen und Bedingungen «als letztmalige Übergangslösung geduldet».