Es war knapp: Zwei Orte in der Nähe eines Waldbrandes kommen um eine Evakuierung herum. Für die Menschen in Netterhöfe gilt dagegen etwas anderes.

Langscheid (dpa) – Die Orte Langenfeld und Arft müssen wegen des großen Wald- und Flächenbrandes nicht evakuiert werden. Das sagte Landrat Marko Boos bei einer Pressekonferenz. Allerdings wurden bei dem Einsatz sieben Feuerwehrleute leicht verletzt.

Die rund 900 Bewohnerinnen und Bewohner von Langenfeld und Arft können nun aufatmen. «Gott sei Dank mussten wir diese Maßnahmen nicht umsetzen», sagte Rainer Nell, Brand und Katastrophenschutzinspekteur des Kreises.

In den etwas abgelegeneren Ortsteil Netterhöfe dagegen mussten 20 bis 25 Häuser evakuiert werden, wie Nell sagte, «weil doch das Feuer sehr nah an die Häuser rangekommen ist und uns die Lage zwischenzeitlich dazu gezwungen» habe.

Brandverletzungen und Hitzeerschöpfung

Der leitende Notarzt des Landkreises Mayen-Koblenz, Mario Klingbeil sagte, von den sieben Verletzten seien vier in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Feuerwehrkräfte litten unter leichten Brandverletzungen, einer Verletzung durch Umknicken und Hitzeerschöpfungen.

Der Brand war am frühen Mittag bei Langscheid im Kreis Mayen-Koblenz ausgebrochen und hatte mehrere hundert Einsatzkräfte stundenlang beschäftigt.