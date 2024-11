Kein Winter-Trainingslager bei Mainz 05

Mainz (dpa/lrs) – Wegen der kurzen Weihnachtspause verzichtet Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 in dieser Saison auf ein Winter-Trainingslager. Trainer Bo Henriksen wird das Team am 2. Januar 2025 zum Trainingsauftakt zusammenrufen und in Mainz auf die Fortsetzung der Spielzeit vorbereiten, wie der Verein mitteilte.

Die 05er bestreiten ihr letztes Spiel in diesem Jahr am 21. Dezember bei Eintracht Frankfurt. Am 11. Januar geht es für die Rheinhessen dann mit dem Heimspiel gegen den Tabellenletzten VfL Bochum weiter. In der Tabelle belegen die Mainzer derzeit mit 13 Punkten den zehnten Platz.