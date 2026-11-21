Wer in Rheinland-Pfalz ein Wunschkennzeichen beantragt, kann nicht jede Buchstabenkombination wählen. Welche Kürzel die Zulassungsstellen sperren – und warum die Regeln nicht überall gleich sind.

Mainz (dpa/lrs) – Rechtsextreme Kürzel und Codes auf Auto-Kennzeichen sind verboten. So dürfen Zulassungsbehörden in Rheinland-Pfalz aktuell nicht die auf die Ortskürzel folgenden Buchstabenkombinationen HJ, KZ, NS, SA, SS, HH 18 oder HH 88 ausgeben. Das geht aus einer Antwort des Innenministeriums in Mainz auf eine parlamentarische Anfrage des Grünen-Landtagsabgeordneten Carl-Bernhard von Heusinger hervor.

Der Code 88 wird von Rechtsextremen als Code für den verbotenen Gruß «Heil Hitler» genutzt. Die Zahlenkombination 88 steht ebenfalls für «HH» – als 8. Buchstabe des Alphabets, 18 entsprechend für AH – Adolf Hitler. SS ist die Abkürzung für Schutzstaffel, einer verbrecherischen Terrororganisation der Nationalsozialisten. Auch KZ (Konzentrationslager), SA (Sturmabteilung) und HJ (Hitlerjugend) sind Begriffe oder Organisationen des NS-Regimes.

Eine bundesweit gültige Verbotsliste zu Auto-Kennzeichen gibt es nicht. «Die Zeichenkombination der Erkennungsnummer sowie die Kombination aus Unterscheidungszeichen und Erkennungsnummer dürfen nicht gegen die guten Sitten verstoßen», heißt es in der bundesweiten Verordnung über die Zulassung von Fahrzeugen zum Straßenverkehr.

Länder müssen die Liste pflegen

Umsetzen und regeln müssen dies aber die Länder jeweils per Vorschrift. Die ersten Ziffernkombinationen in Rheinland-Pfalz wurden dem Ministerium zufolge 1985 verboten, die Liste wurde 2002 und 2007 jeweils ergänzt. Zuletzt sei in einem Fachausschuss von Bund und Ländern im Mai 2025 über die Sperrung weiterer Ziffernkombinationen beraten worden, hieß es. Das Land Rheinland-Pfalz nehme dies regelmäßig zum Anlass, die Liste zu überprüfen.

Autofahrer können grundsätzlich bei der Kfz-Zulassung ein Wunschkennzeichen beantragen – etwas mit ihren Initialen oder dem Geburtsjahr. Das kostet eine geringe Gebühr. Zuständig sind die Zulassungsstellen des Landkreises oder der kreisfreien Stadt.