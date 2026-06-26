Das Gießwasser aus einem an das eigene Grundstück angrenzenden Bach nehmen? Ab Samstag ist das durch die Stadt Mainz verboten.

Mainz (dpa/lrs) – Ab Samstag ist es im Stadtgebiet Mainz verboten, aus oberirdischen Gewässern wie etwa Bächen Wasser zu entnehmen. Das teilte die Stadtverwaltung in Mainz mit. Hintergrund ist die anhaltende Hitzeperiode mit ausbleibenden Niederschlägen, die die Wasserstände stark reduziert habe.

Das Verbot gilt demnach ausdrücklich auch für die Wasserentnahme mit Eimern oder Gießkannen. Verstöße gelten laut Stadt als Ordnungswidrigkeit. Dann drohe ein Bußgeld, hieß es. Das Verbot gilt den Angaben zufolge zunächst bis zum 30. September.