Erfinder Frank Elstner hat abgesagt, Gottschalk ist mit Freunden unterwegs. Auch Lanz und Lippert werden nicht zu dem TV-Event im ZDF am 5. Dezember in Halle kommen.

Mainz (dpa) – Bei der «Wetten, dass..?»-Show mit Tom und Bill Kaulitz wird keiner der ehemaligen Moderatoren mit dabei sein. Inzwischen ist klar, dass auch Wolfgang Lippert und Markus Lanz nicht zu der Show am 5. Dezember kommen werden, wie eine ZDF-Sprecherin auf Anfrage mitteilte. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.

Lippert hatte «Wetten, dass...?» nach dem ersten Abschied von Thomas Gottschalk in den Jahren 1992 und 1993 moderiert, Lanz hatte von 2012 bis 2014 durch die Sendung geführt. Erfinder der Show ist der inzwischen 84 Jahre alte Frank Elstner. Er hatte für die Show abgesagt und der «Bild»-Zeitung gesagt, dass die Anreise von seinem Wohnort Baden-Baden nach Halle in Sachsen-Anhalt ein bisschen zu anstrengend sei.

Kaulitz-Brüder reagierten mit Humor auf Gottschalks TV-Absage

Die Kaulitz-Brüder übernehmen die Moderation der Show am 5. Dezember vorerst einmalig. Auf die Ankündigung von Ex-Moderator Thomas Gottschalk, sich die Neuauflage nicht anzuschauen, hatten die beiden mit Humor reagiert. «Ich hab schlechte Nachrichten für dich, die Gottschalks, die gucken leider „Wetten, dass..?“ nicht», sagte Tom Kaulitz in ihrem Podcast «Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood». Das Paar habe ausgerechnet an dem Tag schon eine Verabredung. Das hatte Karina Gottschalk vorher der Münchner «Abendzeitung» gesagt.

Gottschalk war 2021 nochmal als Moderator zu «Wetten, dass..?» zurückgekehrt. Nach drei Ausgaben verabschiedete er sich erneut, seitdem wurde keine weitere Folge ausgestrahlt. Die Show mit den Kaulitz-Brüdern soll um 20.15 Uhr live aus Halle ausgestrahlt werden.