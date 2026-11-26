Die Debatte im Landtag über die Corona-Pandemie verläuft kontrovers. Die Abstimmung im Parlament in Mainz ist eindeutig.

Mainz (dpa/lrs) – Einen Corona-Untersuchungsausschuss wird es im rheinland-pfälzischen Landtag nicht geben. Ein Antrag der AfD-Fraktion wurde mit großer Mehrheit im Parlament in Mainz abgelehnt.

Die Folgen der Corona-Pandemie würden aufgearbeitet. Der AfD-Fraktion gehe es jedoch mit ihrem Antrag nicht um eine ergebnisoffene Aufklärung, sondern lediglich um eine Stimmungsmache, betonten Abgeordnete von CDU, SPD und Grünen.

Nach Einschätzung der AfD-Fraktion waren die Maßnahmen in der Corona-Pandemie unangemessen und nicht gerechtfertigt. Abgeordnete der übrigen Fraktion im Parlament widersprachen dem deutlich und betonten vor allem, dass Impfungen vor Krankheiten schützen.