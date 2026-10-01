Nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Abwehrspieler Schlotterbeck muss Bundestrainer Klopp noch einen weiteren Akteur aus dem Spieltagskader gegen Serbien streichen. Es trifft einen Neuling.

München (dpa) – Bundestrainer Jürgen Klopp hat Neuling Felix Keidel aus dem Spieltagskader der Fußball-Nationalmannschaft für das Nations-League-Spiel gegen Serbien gestrichen. Das geht aus dem von der UEFA veröffentlichten Aufgebot mit maximal 20 Feldspielern und drei Torhüter für die Partie am Abend (20.45 Uhr/ZDF) in München sowie der Vergabe der Trikotnummern des DFB hervor.

Klopps DFB-Kader für die zweite Länderspielwoche umfasst nach dem verletzungsbedingten Ausfall des Dortmunders Nico Schlotterbeck noch 24 Akteure. Der Chefcoach entschied sich nun dazu, außerdem den 23 Jahre alten Keidel zu streichen. Das muss aber gar nicht gegen ein DFB-Debüt des Mittelfeldspielers vom Bundesliga-Aufsteiger SV Elversberg sprechen.

Erst Tribüne, dann Startelf?

Vor seinem ersten Länderspiel als Bundestrainer in der vergangenen Woche in den Niederlanden (1:1) hatte Klopp den Hoffenheimer Bambasé Conté aus dem Spieltagskader gestrichen. Beim 0:1 gegen Griechenland drei Tage später stand der 23-Jährige nicht nur im Aufgebot, sondern in der Startelf und feierte damit sein Länderspieldebüt.

Vielleicht hat Keidel ähnliches Glück. Die DFB-Auswahl spielt am kommenden Sonntag (20.45 Uhr/RTL) zum Abschluss der aktuellen Länderspielphase noch in Thessaloniki erneut gegen die Griechen.