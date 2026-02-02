Tarifkonflikt
Kaum Busse im Saarland wegen Warnstreik im Nahverkehr
Gewerkschaft Verdi
Gewerkschaft Verdi
Christophe Gateau. DPA

Pendler im Saarland stehen zum Wochenstart vor Problemen: Wegen eines Warnstreiks fahren kaum Busse, auch die Saarbahnlinie S1 sollte stillstehen.

Lesezeit 1 Minute

Saarbrücken (dpa/lrs) – Zum Wochenstart müssen auch im Saarland Pendler wegen eines Warnstreiks erhebliche Einschränkungen in Kauf nehmen. Der zuständige Gewerkschaftssekretär von Verdi, Janosch Fegert, geht davon aus, dass im Tagesverlauf so gut wie kein Bus im Saarland fahren wird, wie er am Morgen der Deutschen Presse-Agentur sagte. Auch die Fahrten auf der Saarbahnlinie S1 fallen nach Angaben der Saarbahn GmbH aus. In Saarbrücken sollte es am Vormittag zu mehreren Demonstrationen in der Innenstadt kommen.

Mit dem Ausstand soll den Forderungen zum Tarifvertrag Nahverkehr (TV-N) Nachdruck verliehen werden. Verdi führt parallel in allen Bundesländern ÖPNV-Verhandlungen. Im Saarland war nach Verdi-Angaben eine erste Verhandlungsrunde zwischen der Gewerkschaft und dem Kommunalen Arbeitgeberverband Saar (KAV Saar) ohne Angebot der Arbeitgeberseite beendet worden.

© dpa-infocom, dpa:260202-930-629491/1

Ressort und Schlagwörter

VerkehrWirtschaft

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten