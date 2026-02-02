Pendler im Saarland stehen zum Wochenstart vor Problemen: Wegen eines Warnstreiks fahren kaum Busse, auch die Saarbahnlinie S1 sollte stillstehen.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Zum Wochenstart müssen auch im Saarland Pendler wegen eines Warnstreiks erhebliche Einschränkungen in Kauf nehmen. Der zuständige Gewerkschaftssekretär von Verdi, Janosch Fegert, geht davon aus, dass im Tagesverlauf so gut wie kein Bus im Saarland fahren wird, wie er am Morgen der Deutschen Presse-Agentur sagte. Auch die Fahrten auf der Saarbahnlinie S1 fallen nach Angaben der Saarbahn GmbH aus. In Saarbrücken sollte es am Vormittag zu mehreren Demonstrationen in der Innenstadt kommen.

Mit dem Ausstand soll den Forderungen zum Tarifvertrag Nahverkehr (TV-N) Nachdruck verliehen werden. Verdi führt parallel in allen Bundesländern ÖPNV-Verhandlungen. Im Saarland war nach Verdi-Angaben eine erste Verhandlungsrunde zwischen der Gewerkschaft und dem Kommunalen Arbeitgeberverband Saar (KAV Saar) ohne Angebot der Arbeitgeberseite beendet worden.