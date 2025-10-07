Neugeborene Katzenjunge sind in einem Altkleidercontainer in Lahnstein gefunden worden. Es ist nicht das erste Mal, dass dort so eine traurige Entdeckung gemacht wurde.

Koblenz (dpa/lrs) – Erneut sind Katzenjungen in einem Altkleidercontainer in Lahnstein gefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, konnte eines der Katzenbabys gerettet werden, zwei weitere Junge waren bereits gestorben. Vor zwei Monaten wurden ebenfalls in Lahnstein (Rhein-Lahn-Kreis) schon einmal tote Katzenjunge in einem Altkleidercontainer gefunden. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz gegen Unbekannt und bittet um Mithilfe von möglichen Zeugen.