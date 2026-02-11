Blieskastel (dpa/lrs) – Auf einem Feld bei Blieskastel (Saarpfalz-Kreis) sind drei offenbar vorsätzlich getötete Katzen gefunden worden. Die drei Tierkadaver seien enthauptet worden, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Daher gehe man nicht von einem Tod auf natürliche Weise oder durch ein anderes Tier aus. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ein. Sie sucht nun Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können.

