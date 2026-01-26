Vorwurf gegen einen Priester: Sachverständige prüfen, wann und wie kinderpornografisches Material auf seinen Rechner gelangte. Das Gericht wartet auf Antworten.

Neunkirchen/Trier (dpa/lrs) – Ein Priester des Bistums Trier soll kinder- und jugendpornografische Schriften auf seinem Computer gehabt haben. Vor dem Amtsgericht Neunkirchen sei daher ein Prozess gegen den 58-Jährigen eröffnet worden, teilten das Bistum Trier und die Gemeinsame Pressestelle beim Saarländischen Oberlandesgericht in Saarbrücken mit.

Beim Termin am 13. Januar sei die Hauptverhandlung ausgesetzt worden, da ein IT-Sachverständigengutachten eingeholt werden soll. Dieses Gutachten solle Aufschluss darüber geben, zu welchen Zeitpunkten und auf welche Weise eventuell inkriminierte Dateien auf den Computer des Mannes gekommen sein sollen, teilte die Gerichtspressestelle mit.

Gegenstand des Verfahrens sei der Vorwurf des Besitzes von kinder- und jugendpornografischen Schriften, hieß es. Ein nächster Termin der Hauptverhandlung stehe noch nicht fest.