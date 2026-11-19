Die Kassenärztliche Vereinigung sieht wegen des Beitragssatzstabilisierungsgesetzes des Bundes die Patientenversorgung in Gefahr. Ihre Kritik richtet sich auch gegen die geplanten Regiokliniken.

Mainz (dpa/lrs) – Die Kassenärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz (KV) hat bei den geplanten Regiokliniken eine «Parallelfinanzierung im stationären Sektor» kritisiert. «Während im ambulanten Bereich in Rheinland-Pfalz rund 2,2 Millionen Behandlungsfälle von den Kürzungen betroffen sind, fließen erhebliche Summen in sogenannte Regiokliniken», teilte die KV in Mainz mit.

Ab 2027 erhielten diese Krankenhäuser für ein rein hausärztlich-geriatrisches Basisspektrum eine Strukturpauschale von mehr als 182.000 Euro je Bett sowie Tagespauschalen. In Rheinland-Pfalz sind zunächst drei Standorte als Regioklinik vorgesehen: Bingen, Hermeskeil und Kirn.

KV sieht ineffiziente Parallelstrukturen

«Mit der teuren Förderung von Regiokliniken betreibt der Bund eine ineffiziente Parallelstruktur», kritisierte Andreas Bartels, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der KV. «Im vertragsärztlichen System könnten wir mit denselben finanziellen Mitteln 20-mal mehr Patientinnen und Patienten wohnortnah versorgen.»

Statt die Arzt-Praxen zu stärken, die im Zuge der Ambulantisierung immer mehr Aufgaben übernähmen und Kliniken entlasteten, werde ihr Engagement finanziell bestraft. «Bricht die ambulante Säule weg, droht eine Überlastung der ohnehin unter Druck stehenden Notaufnahmen.»