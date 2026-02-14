Nach teilweise frühlingshaften Temperaturen in den vergangenen Tagen wird es am Wochenende wieder kälter. Am Sonntag ist teils starker Schneefall möglich.

Offenbach (dpa/lrs) – Nicht nur Jecken, Narren und Verliebte müssen sich heute in Rheinland-Pfalz und dem Saarland auf trübes Wetter einstellen. Der Karnevalssamstag, gleichzeitig auch Valentinstag, startet gebietsweise regnerisch und stark bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilt. Die Temperaturen sinken nach teilweise zweistelligen Werten in den vergangenen Tagen auf 1 bis 4 Grad im Norden und 3 bis 6 Grad im Süden. In höheren Lagen wird es bei -2 bis 0 Grad frostig.

Die Nacht zum Sonntag ist zunächst bewölkt, gebietsweise kann leichter Graupel fallen. Im Verlauf der Nacht soll es bei Temperaturen von -1 bis -6 Grad auflockern. Auf den Straßen könne es glatt werden.

Für den Sonntag erwarten die Meteorologen zunächst heiteres bis wolkiges Wetter, dabei bleibt es trocken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 1 und 4 Grad, in der Vorderpfalz bis 6 Grad. Im Tagesverlauf ziehen Wolken auf, gegen Abend kann von Westen her schneien. Erneut drohe Glättegefahr.

Die Schneefälle intensivieren sich im Laufe der Nacht zum Montag von Westen nach Osten, gehen aber später in Regen über. Erwartet werden Tiefstwerte zwischen 2 und -2 Grad. Die Hoffnung der Karnevalisten auf Sonne am Rosenmontag dürfte enttäuscht werden: Es bleibt trüb, vereinzelt kann es Schauer, vereinzelt auch Graupelgewitter geben. Im Hochland kann es schneien. Die Höchstwerte liegen dann bei 4 bis 10 Grad.