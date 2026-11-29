In seiner neuen Show will der Künstler den Winter auf die (Schnee-)Schippe nehmen. Bis dahin verrät er, warum er Lichterketten mag - und einen Geschenkezwang nicht.

Bad Dürkheim (dpa/lrs) – Mundart-Comedian Christian «Chako» Habekost verbindet die Adventszeit mit leuchtenden Fantasiewelten. «Auch, wenn halb Deutschland dagegen wäre: Ich würde alles verteidigen, was mit Lichterketten und beleuchteten Wohnzimmern, Balkonen, Fußgängerzonen und Fantasy-Vorgärten zu tun hat», sagte Habekost der Deutschen Presse-Agentur. Abschaffen würde er dagegen den «Zwang» zum Schenken. «Auch, wenn das schlecht wäre fürs Wirtschaftswachstum.»

Auch beim eigenen Fest setzt Habekost auf Atmosphäre – allerdings weniger auf Tannenduft als auf Klänge aus der Karibik. Der Pfälzer hat 1994 über karibische Performance- und Musik-Dichtung promoviert. Heiligabend sei bei ihm ein «Family-Event, mit allem, was dazu gehört», meint er. Der Weihnachtsbaum sei dabei «relativ egal», entscheidend sei karibische Musik. «Da sind die Rhythmen eher der Geburtstagsparty angepasst – die Weihnachten ja eigentlich darstellt.»

Ein kitschiges Rentier als zivilisatorische Errungenschaft

Ein spezielles Winter-Programm präsentiert Habekost in genau einem Jahr: Für die Show «WinterWunnerLand» von Ende November 2027 bis Anfang Januar 2028 läuft der Vorverkauf. «Natürlich spielen dann auch Weihnachten und ein feinstaubfreies Feuerwerk eine gewisse Rolle», erklärte der Comedian augenzwinkernd, «aber in erster Linie geht es um unsere Befindlichkeiten in der kälteren Jahreszeit – etwa beim Après-Ski im Schneekanonendonner.»

Und worüber würde Habekost im Dezember 2027 gerne lachen? «Über unsere Weltuntergangsstimmung, die zum Glück keine Erfüllung findet», sagte der Künstler. «Zudem darüber, dass wir immer noch Reiseweltmeister sind – trotz aller Krisen.» Und dass alles ein (Amts-)Ende habe. «Sogar Donald Trump».

Theoretisch sei bei Weihnachten jeder Scherz erlaubt. «Ich empfinde es – im Ernst – als zivilisatorische Errungenschaft, wie sich das sogenannte christliche Abendland daran gewöhnen musste, dass auch ein religiöses Fest so satirisch illuminiert werden darf wie ein kitschiges Rentier im Vorgarten des Nachbarn.»