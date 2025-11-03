Kanu mit Jugendlichen kentert auf Nahe

Bad Kreuznach (dpa/lrs) – Fünf Jugendliche sind auf der Nahe bei Bad Kreuznach bei einem Wendemanöver mit ihrem Kanu gekentert. Die 16- und 17-Jährigen konnten sich jedoch an Steinen und quer liegenden Ästen festhalten, wie die Polizei in Bad Kreuznach mitteilte. Ein Hubschrauber mit einer Seilwinde habe sie am Nachmittag gerettet. Bei den Jugendlichen sei nur eine leichte Unterkühlung festgestellt worden. Die Kanutour war Teil vom Sportunterricht einer Schule, wie es hieß.

© dpa-infocom, dpa:251103-930-245482/1