Ein lauter Knall schreckt in Lahnstein die Nachbarn eines Zweifamilienhauses auf. Später stellt sich heraus, dass der Kamin des Hauses eingestürzt ist. Verletzt wird niemand.

Lahnstein (dpa/lrs) – Der Einsturz eines Kamins an einem Zweifamilienhaus in Lahnstein (Rhein-Lahn-Kreis) hat einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, hatten Nachbarn am frühen Abend wegen des lauten Knalls zunächst eine Explosion vermutet und den Notruf gewählt, doch vor Ort stellte sich heraus, dass der Kaminsturz den Knall verursacht hatte.

Messungen der Feuerwehr hätten keinen Gasaustritt ergeben. Die Straße wurde für die Dauer des Einsatzes voll gesperrt. Rund 30 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr, zwei Mitarbeitende des Ordnungsamtes Lahnstein sowie mehrere Polizeibeamte sicherten die Einsatzstelle und kontrollierten das Gebäude. Ein Bausachverständiger prüfe derzeit, ob das Haus weiterhin bewohnbar sei. Eine endgültige Einschätzung lag zunächst nicht vor.

Glücklicherweise hätten sich zum Zeitpunkt des Einsturzes weder Passanten vor dem Gebäude noch Bewohner im Haus befunden, sodass niemand verletzt worden sei. Die Ermittlungen zur Ursache des Kamineinsturzes dauern an.