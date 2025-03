Ein Unbekannter will in einem Bekleidungsgeschäft unbemerkt Aufnahmen machen, doch er fliegt auf. Da er sich bei der Anbringung selbst filmt, sucht ihn die Polizei nun mit einem Fahndungsbild.

Wittlich (dpa/lrs) – Nachdem ein unbekannter Täter eine Minikamera in einer Umkleidekabine installiert hat, wird er nun von der Polizei gesucht. Wie die Polizei berichtet, hatte der Mann die Kamera am 1. Februar in einem Bekleidungsgeschäft in Wittlich montiert. Das Gerät wurde jedoch entdeckt.

Nach Auswertung der Kamerabilder stellte die Polizei nach eigenen Angaben fest, dass die Kamera sie bereits in einer Zugtoilette installiert worden war. Zudem sei der mutmaßliche Täter auf den Bildern zu sehen, wie er die Kamera installiere. Die Polizei fahndet nun nach ihm und ermittelt wegen des Verdachts der Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen.