Bei Minustemperaturen fällt Regen auf die Straße - wo dies am Morgen geschieht, müssen Verkehrsteilnehmer besonders vorsichtig sein. Tagsüber bleibt es meist trocken, wie der Wetterdienst vorhersagt.

Offenbach (dpa/lrs) – Es ist kalt heute Morgen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland und teilweise können die Straßen glatt sein: Anfangs ist laut der Vorhersage des Deutschen Wetterdiensts (DWD) vereinzelt Glätte wegen gefrierenden Regens möglich. Bis in den Vormittag hinein herrscht im Südosten und Hochlagen leichter Frost zwischen null und minus drei Grad, in einigen Hochlagen bleibt es den ganzen Tag bei Dauerfrost.

Tagsüber ist es wechselnd bis stark bewölkt. Vereinzelt regnet es etwas, meist bleibt es trocken. Die Höchstwerte liegen bei zwei bis sieben Grad. In der Nacht kann von Südwesten etwas Regen oder Schneeregen hereinziehen, dann wird es erneut glatt.

Etwas Schnee am Samstag möglich

Der Samstag ist stark bewölkt bis bedeckt, zeitweise regnet oder schneit es etwas. Mit null bis fünf Grad liegen die Höchstwerte erneut knapp im Plus, im höheren Bergland bleibt es bei minus einem Grad.

Am Sonntag ziehen nur wenige Wolken durch, teils ist es aber neblig-trüb. Es bleibt trocken und die Höchstwerte liegen zwischen null und vier Grad.