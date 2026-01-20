Offenbach (dpa/lrs) – Während sich in den nächsten Tagen gelegentlich die Sonne zeigt, wird es nachts teils klirrend kalt in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Am Dienstag ist dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge nur mit zäher Nebelauflösung zu rechnen. Gebietsweise werde es dann heiter bis sonnig, im Süden und Westen bleibt es jedoch den ganzen Tag neblig-trüb. Bei Höchstwerten zwischen 0 und 6 Grad bleibt es trocken. In der Nacht sei bei Tiefsttemperaturen zwischen 0 und -6 Grad örtlich mit Glätte zu rechnen, hieß es.

Der Mittwoch beginnt den Meteorologen zufolge erneut mit zähem Nebel. Vor allem im Nordosten und in einigen Hochlagen könnte sich die Sonne zeigen. Ab dem Nachmittag sollen dann teils dichte Wolken aufziehen, lokal könne es dann auch etwas regnen. Dabei werden Temperaturen zwischen 0 und 6 Grad erreicht. In der Nacht auf Donnerstag kann es vereinzelt wieder etwas glatt werden. Die Tiefstwerte liegen zwischen 1 und -6 Grad.

Am Donnerstag soll es weitgehend trocken bleiben. Dabei wird es meist bewölkt, teils könne es aber auch zu Auflockerungen kommen. Die Höchstwerte liegen zwischen 2 und 7 Grad.