Kaiserslautern (dpa/lrs) – Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern muss mehrere Wochen auf seinen Stammtorhüter Julian Krahl verzichten. Krahl verletzte sich am Samstag im Zweitliga-Auswärtsspiel beim SC Paderborn (3:5) am Knie. Die Untersuchung am Tag nach dem Spiel habe ergeben, «dass der 25-Jährige eine Teilruptur des Innenbandes im Knie erlitten hat und dem FCK damit für einige Zeit nicht zur Verfügung steht», hieß es in einer Vereinsmitteilung.

Knie verdreht

Krahl hatte sich im Auswärtsspiel in Paderborn beim fünften Gegentreffer verletzt, musste kurz vor dem Abpfiff durch Simon Simoni (20) ersetzt werden. «Im letzten Angriff der Paderborner auf das Lauterer Tor stieg SCP-Stürmer Adriano Grimaldi Julian Krahl auf den linken Fuß. Dieser Kontakt zwang den Torhüter des FCK zu einer Ausweichbewegung, in Folge derer er im Rasen hängen blieb und sich das Knie verdrehte», wurde die Szene in der Mitteilung des Traditionsclubs beschrieben.