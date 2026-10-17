In einer durchschnittlichen Partie feiert der 1. FC Kaiserslautern gegen den VfL Bochum seinen vierten Saisonsieg und bleibt auch im vierten Heimspiel ohne Gegentor.

Kaiserslautern (dpa) – Der 1. FC Kaiserslautern bleibt auch im vierten Heimspiel der Saison ungeschlagen und ist weiter in der Spitzengruppe der 2. Fußball-Bundesliga dabei. Gegen den VfL Bochum gewann die Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht mit 2:0 (1:0). Die Tore der Pfälzer erzielten Milos Lukovic (31. Minute) und Semih Sahin (75./Foulelfmeter).

Die 46.788 Zuschauer im Fritz-Walter-Stadion sahen vor der Pause ein Spiel auf unterdurchschnittlichem Niveau. Chancen auf beiden Seiten blieben Mangelware und so war es durchaus überraschend, dass Lukovic nach Vorarbeit von Ibrahim Kanaté den 1:0-Halbzeitstand für die Pfälzer erzielte.

Mit der Führung im Rücken beschränkte sich Kaiserslautern nach Wiederanpfiff überwiegend auf die Verwaltung des knappen Vorsprungs. Die Gäste kamen weiter kaum mal nennenswert vor das Tor der Gastgeber. In der 75. Minute foulte Bochums Charlie Patino Jan Elvedi im Strafraum und Sahin sorgte mit dem fälligen Foulelfmeter für den 2:0-Endstand. Kaiserslautern hatte auch die ersten drei Zweitliga-Heimspiele kein Gegentor kassiert.