Der 1. FC Kaiserslautern gewinnt auch das zweite Südwestderby in dieser Saison gegen den Karlsruher SC. Tore in der Anfangsphase ebnen den Weg zum Erfolg.

Kaiserslautern (dpa) – Der 1. FC Kaiserslautern hat seine Fans mit einem souveränen Sieg im Südwestderby der 2. Fußball-Bundesliga versöhnt. Nach zuletzt zwei Niederlagen besiegten die Pfälzer den Karlsruher SC mit 3:0 (2:0) und festigten mit 40 Punkten den siebten Tabellenplatz. Der KSC folgt mit 34 Zählern auf Rang acht.

Vor 49.327 Zuschauern im ausverkauften Fritz-Walter-Stadion begannen die Gastgeber engagiert und ebneten schon früh den Weg zum Sieg. Semih Sahin traf in der 3. Minute zur Führung, die Mergim Berisha (14.) nach einem Fehler von Karlsruhes Torhüter Hans Christian Bernat ausbaute. In der Nachspielzeit sorgte der eingewechselte Mahir Emreli (90.+4) für den Endstand.

Die Gäste kamen in der ersten Halbzeit kaum einmal gefährlich vor das gegnerische Tor und hatten es Bernat zu verdanken, dass sie zur Pause nicht schon aussichtslos im Hintertreffen lagen. Nach Wiederanpfiff war Karlsruhe um den Anschlusstreffer bemüht, aber Jisoo Kim konnte einen Schuss von Louey Ben Farhat (57.) in höchster Not abblocken.

Im Gegenzug hätte Kaiserslauterns Luca Sirch für die Vorentscheidung sorgen können, traf aber nur den Pfosten. In der Schlussphase hatte auch der KSC bei einem Lattenschuss von Ben Farhat (89.) Alu-Pech. Kurz zuvor hatte FCK-Torwart Julian Krahl mit einer Glanzparade gegen Fabian Schleusener gerettet.