Die Verjüngung beim FCK geht weiter. In Thierry Tazemeta kommt ein 18 Jahre altes Talent zum Betzenberg.

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern hat sich ein Talent aus dem Nachwuchs von Borussia Dortmund geangelt. Wie die Roten Teufel bekanntgaben, wechselt Flügelspieler Thierry Tazemeta in die Pfalz. Über die Ablösedetails machte Kaiserslautern keine Angaben.

Der 18 Jahre alte Nachwuchsnationalspieler Österreichs sei ein internationales Top-Talent und gelte als technisch versierter Spieler, der sich durch Physis und Schnelligkeit auszeichne. «Mit ihm gehen wir weiter unseren Weg, unseren Kader mit jungen Talenten zu verstärken, die wir fördern wollen und denen wir die Möglichkeit bieten, sich auf einem hohen Niveau weiterzuentwickeln», sagte FCK-Sportdirektor Marcel Klos.