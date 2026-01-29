Afeez Aremu zieht es von Kaiserslautern zum FC Aberdeen nach Schottland. Dort dürfte der Nigerianer auf mehr Spielzeit hoffen als zuletzt auf dem Betzenberg.

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Mittelfeldspieler Afeez Aremu verlässt den Fußball-Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern. Der 26-Jährige wechselt zum schottischen Erstligisten FC Aberdeen, wie die Roten Teufel mitteilten. Bei seinem neuen Club erhält der Nigerianer einen Vertrag bis 2028. Medienberichten zufolge beträgt die Ablösesumme rund 150.000 Euro.

Aremu war im Sommer 2023 vom FC St. Pauli nach Kaiserslautern gekommen. In seiner Zeit für die Pfälzer brachte er es auf 28 Pflichtspiele, drei davon im DFB-Pokal. In der laufenden Saison kam Aremu nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus.