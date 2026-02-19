Mehrere Kängurus suchen in der Pfalz das Weite - eins der Beuteltiere wird noch vermisst. Die Polizei hat für das Einfangen eine Empfehlung.

Otterbach (dpa/lrs) – Nach der Flucht mehrerer Kängurus von einer Farm in der Pfalz suchen die Behörden weiter nach einem der Beuteltiere. «Wir haben das Tier schon einmal mit dem Betäubungspfeil getroffen», sagte ein Sprecher des Ordnungsamts der Verbandsgemeinde Otterbach/Otterberg der Deutschen Presse-Agentur. «Allerdings scheint die Betäubung nicht ganz so angesprochen zu haben, das Tier ist geflüchtet.»

Letzter Sichtungspunkt sei zwischen Morlautern und Otterbach gewesen. «Die Hinweise waren durchaus schon hilfreich. Dadurch hatten wir die Option, das Tier erstmals antreffen und erste Betäubungsversuche durchführen zu können», sagte der Sprecher. Zuständig dafür sei das Veterinäramt der Kreisverwaltung Kaiserslautern. «Der zuständige Veterinär verfügt über die entsprechende Waffenerlaubnis und das Narkosemittel.»

Die Kängurus waren am Mittwoch entlaufen. Ein entwurzelter Baum hatte demnach eine Lücke im Zaun des Geheges verursacht. Einsatzkräfte konnten die Beuteltiere einfangen – bis auf eins. Die Polizei appellierte, das Känguru nicht selbstständig einzufangen, sondern die Behörden zu informieren.