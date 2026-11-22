Berlin (dpa) – Bundesjustizministerin Stefanie Hubig erlebt verstärkt Hass im Netz, seit sie sich intensiv gegen Gewalt gegen Frauen einsetzt. «Der Hass ist mehr geworden», sagte die SPD-Politikerin der «Bild am Sonntag». Bereits als Bildungsministerin in Rheinland-Pfalz sei sie während der Corona-Pandemie massiv angefeindet worden. «Sie können sich nicht vorstellen, was da abgegangen ist.» Schnell sei ihr klar gewesen: «Wenn ich das alles lese, kann ich nicht mehr frei entscheiden. Das raubt zu viel Energie.» Heute lasse sie Nachrichten von ihrem Team filtern. Nur das, was sie wissen müsse, werde ihr noch vorgelegt, sagte die 57-Jährige.

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