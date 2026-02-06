Nach dem tödlichen Angriff auf einen Zugbegleiter bei Landstuhl sitzt ein 26-jähriger Tatverdächtiger in U-Haft. Er lebt laut Justizangaben in Luxemburg.

Luxemburg/Landstuhl (dpa) - Der Mann, der einen Zugbegleiter in einer Regionalbahn bei Landstuhl tödlich verletzt haben soll, hat einen Wohnsitz in Luxemburg. «Der Tatverdächtige - ein 26-jähriger Grieche - ist hier in Luxemburg angemeldet», bestätigte ein Sprecher der Justiz der Deutschen Presse-Agentur. Nähere Angaben zu dem Mann könne er aus Datenschutzgründen nicht machen.

Der Tatverdächtige hatte nach seiner Festnahme angegeben, er sei griechischer Staatsangehöriger und in Luxemburg wohnhaft. Er sitzt in Untersuchungshaft. Er soll einen 36 Jahre alten Zugbegleiter am Montagabend bei einer Ticketkontrolle so schwer mit Faustschlägen gegen den Kopf attackiert haben, dass dieser später an einer Hirnblutung starb.

Der Tatverdächtige mache weiter von seinem Schweigerecht Gebrauch, teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Zweibrücken mit. Der Behörde lägen keine Informationen über Vorstrafen des Beschuldigten vor, auch nicht in Luxemburg.

Der Zug war von Landstuhl im Kreis Kaiserslautern (Rheinland-Pfalz) nach Homburg im Saarland unterwegs gewesen. Die Ermittlungen laufen wegen Totschlags.