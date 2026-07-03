Frisch aus Münster: Gepardin «Rosi» startet ihr Abenteuer im Zoo Neuwied. Was sich das Team von der Begegnung mit Kater «Sikio» erhofft – und warum Geduld gefragt ist.

Neuwied (dpa/lrs) – Der Zoo Neuwied hat ein neues Gepardenweibchen aufgenommen. Die im September 2024 im Allwetterzoo Münster geborene «Rosi» lebt seit Mitte April in dem Zoo und soll künftig mit dem neun Jahre alten Gepardenkater «Sikio» für Nachwuchs sorgen, wie der Zoo mitteilte.

Nach Angaben des Zoos werden Geparden nicht dauerhaft gemeinsam gehalten. Weibchen sind Einzelgängerinnen, Männchen leben allein oder in kleinen Gruppen. Deshalb lebt «Rosi» zunächst auf einer eigenen Anlage. Erst wenn sich beide Tiere über Sehen, Hören und Riechen kennengelernt haben und Interesse zeigen, sollen sie zusammengeführt werden.

Der Zoo hofft auf eine erfolgreiche Nachzucht. Die letzte gelang dort im Jahr 2011. Im Herbst 2025 mussten die Geparden «Chomo» und «Lianne» wegen verschiedener Krankheiten eingeschläfert werden.