Mehrere Meter durch die Luft: Ein 17-Jähriger flüchtet auf dem Motorrad vor der Polizei und landet schwer verletzt im Krankenhaus. Wie kam es zu dem Unfall?

Bad Dürkheim (dpa) – Auf der Flucht vor der Polizei ist in der Nähe von Bad Dürkheim ein 17-jähriger Motorradfahrer verunglückt. Er wurde bei dem Unfall am späten Nachmittag mehrere Meter durch die Luft geschleudert und schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. In Lebensgefahr sei er aber nicht, hieß es. Der 17-Jährige hatte keinen gültigen Führerschein für das Motorrad.

Eine Polizeistreife hatte den Jugendlichen bei Birkenheide kontrollieren wollen. Der Biker hielt jedoch nicht an, sondern flüchtete stattdessen mit hoher Geschwindigkeit.

Die Beamten entdeckten den 17-Jährigen dann erst, als es bereits zu spät war – offensichtlich hatte er in einer Kurve wegen des rasanten Tempos die Kontrolle über sein Motorrad verloren, wie es hieß. Er kam von der Fahrbahn ab und wurde über einen Hügel mehrere Meter durch die Luft geschleudert. Der 17-Jährige erlitt laut Polizei etliche Brüche und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Gegen ihn wird nun ermittelt.