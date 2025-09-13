Ein 20-Jähriger fährt bei hoher Geschwindigkeit auf dem Hinterrad seines Motorrads - und verliert die Kontrolle. Eine Woche nach dem Unfall hat die Polizei eine traurige Nachricht.

Losheim am See (dpa/lrs) – Nach dem schweren Sturz eines Motorradfahrers im Landkreis Merzig-Wadern ist der Mann im Krankenhaus gestorben. Wie die Polizei nun mitteilte, erlag der 20-Jährige am Mittwoch seinen schweren Verletzungen.

Der junge Fahrer hatte am vergangenen Samstag die Kontrolle über sein Motorrad verloren, während er bei hoher Geschwindigkeit auf dem Hinterrad fuhr. Kurz vor Losheim am See stürzte er und prallte mit seiner Maschine gegen die Leitplanken. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn daraufhin ins Krankenhaus.