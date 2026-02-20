Nach einem Streit mit seinem Bruder greift ein 19-Jähriger in Mainz auch mehrere Polizisten an. Fünf Beamte werden bei dem Einsatz leicht verletzt.

Mainz (dpa/lrs) – Ein junger Mann hat im Mainzer Stadtteil Mombach seinen Bruder und mehrere Polizisten verletzt. Am späten Donnerstagnachmittag sei der 19-Jährige zunächst in einen Streit mit seinem Bruder geraten, teilte die Polizei mit. Der Bruder habe dem jungen Mann vorgeworfen, drogenabhängig zu sein. Während des Streits habe der 19-Jährige seinem Bruder einen Schlag gegen das Kinn versetzt, woraufhin dieser zu Boden gegangen sei und kurzzeitig das Bewusstsein verloren habe.

Auch gegenüber den angerückten Polizeibeamten habe sich der Mann im Anschluss aggressiv und unkooperativ verhalten. «Er stieß zunächst eine Beamtin weg und versetzte einem weiteren Beamten während der versuchten Fesselung einen Faustschlag ins Gesicht», hieß es. Unter körperlichem Zwang sei der Mann schlussendlich fixiert worden. Bei der Maßnahme seien fünf Polizeikräfte leicht verletzt worden, ein Beamter habe den Dienst nicht fortsetzen können.

Gegen den Mann wurde von der Polizei eine Wohnungsverweisung ausgesprochen. Der Tatverdächtige habe den regelmäßigen Konsum von Haschisch eingeräumt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, wie es hieß. Zudem seien entsprechende Strafverfahren eingeleitet worden.