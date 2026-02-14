Am späten Abend entdeckt der Zugführer einer Regionalbahn plötzlich einen Mann im Gleisbett. Er kann eine Notbremsung einleiten, kollidiert aber mit ihm - mit schwerwiegenden Folgen.

Mainz (dpa/lrs) – Ein 19-Jähriger ist am Freitagabend mit einer Regionalbahn kollidiert. Bei dem Unfall nahe eines regionalen Bahnhofs in Mainz sei er schwer verletzt worden, teilte eine Sprecherin der Bundespolizei Koblenz mit. Die Bahnstrecke sei infolge des Unfalls rund zweieinhalb Stunden gesperrt gewesen.

Rettung von Brücke

Trotz einer durch den Zugführer eingeleiteten Notbremsung sei der 19-Jährige gegen 23.00 Uhr seitlich von der in Richtung Wiesbaden unterwegs gewesenen Bahn getroffen worden. Der Mann habe schwere Verletzungen erlitten, sei aber nicht in Lebensgefahr, so die Sprecherin. Weil sich der Unfallort auf einer höher gelegenen Brücke nahe des Bahnhofs «Römisches Theater» befunden habe, sei der Mann mit Hilfe einer Drehleiter von der Feuerwehr gerettet worden.

Ermittlungen laufen

Ein Hinweis des Zugführers auf eine zweite, möglicherweise am Unfall beteiligte Person stellte sich als falsch heraus. Der Zugverkehr musste den Angaben zufolge für rund zweieinhalb Stunden komplett eingestellt werden. Bislang sei unklar, warum der junge Mann auf die Gleise gelangt sei. Man gehe derzeit von einem Unfallgeschehen aus, sagte die Sprecherin. Die Bundespolizei und Staatsanwaltschaft ermitteln.