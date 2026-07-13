Kriminalität
Junger Mann bei Streit in Mainzer Bar verletzt
Blaulicht auf Polizeiwagen
Der 26-Jährige wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)
Julian Stratenschulte. DPA

Bei einem Streit in einer Mainzer Bar wurde ein 26-Jähriger durch Glasscherben verletzt. Wie es zu der Auseinandersetzung in den frühen Morgenstunden kam.

Lesezeit 1 Minute

Mainz (dpa/lrs) – Ein junger Mann ist bei einem Streit in einer Mainzer Bar verletzt worden. Der 26-Jährige habe mehrere Schnittverletzungen durch Glasscherben erlitten, teilte die Polizei mit. Der Streit war am Montag in den frühen Morgenstunden zwischen zwei Brüdern, darunter der Verletzte, und einem Unbekannten ausgebrochen.

Der Unbekannte soll zunächst einem der Brüder ins Gesicht geschlagen haben. Daraufhin habe der andere Bruder eingegriffen und sei mit dem Unbekannten zu Boden gegangen. «Dabei erlitt der 26-Jährige mehrere Schnittverletzungen, nachdem ein Glas zu Bruch gegangen und er in die Scherben gefallen war», hieß es. Er sei zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Unbekannten aufgenommen.

© dpa-infocom, dpa:260713-930-376770/1

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