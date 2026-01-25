Gegen Baum gekracht
Junger Mann bei Autounfall im Westerwald schwer verletzt
Ein 21-Jähriger verliert bei Wirges die Kontrolle über sein Auto und prallt mit dem Fahrzeug gegen einen Baum. Der Rettungshubschrauber bringt den Schwerverletzten ins Krankenhaus.

Wirges (dpa/lrs) – Ein junger Mann wurde bei einem Autounfall im Westerwaldkreis schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der 21-Jährige habe am Samstagabend aus noch unklarer Ursache die Kontrolle über sein Auto verloren, teilte die Polizei mit. Er sei von der Straße abgekommen, das Fahrzeug dann mit einem Baum zusammengestoßen. Durch den Aufprall sei der junge Mann im Auto eingeklemmt worden und musste von der Feuerwehr befreit werden. Seine Verletzungen seien schwer, aber nicht lebensgefährlich, hieß es.

