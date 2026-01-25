Wirges (dpa/lrs) – Ein junger Mann wurde bei einem Autounfall im Westerwaldkreis schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der 21-Jährige habe am Samstagabend aus noch unklarer Ursache die Kontrolle über sein Auto verloren, teilte die Polizei mit. Er sei von der Straße abgekommen, das Fahrzeug dann mit einem Baum zusammengestoßen. Durch den Aufprall sei der junge Mann im Auto eingeklemmt worden und musste von der Feuerwehr befreit werden. Seine Verletzungen seien schwer, aber nicht lebensgefährlich, hieß es.

© dpa-infocom, dpa:260125-930-594168/1