Junge Saarländer kritisieren Bundesland in Umfrage

Mehr als die Hälfte der jungen Saarländer sieht im Bundesland keine attraktiven Lebensbedingungen – trotzdem will die Mehrheit bleiben. Was sie hält und was sie stört.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Eine Mehrheit der jungen Menschen im Saarland findet einer Umfrage zufolge, dass das Bundesland ihnen keine attraktiven Lebensbedingungen bietet. Das gaben 53 Prozent der Befragten in einer Erhebung im Auftrag des Saarländischen Rundfunks (SR) an.

Dennoch sehen 56 Prozent der befragten 16- bis 29-Jährigen das Bundesland dauerhaft als ihren Lebensmittelpunkt. Dies sagten junge Männer (67 Prozent) häufiger als junge Frauen (44 Prozent), wie der SR mitteilt. 59 Prozent der Befragten sind optimistisch, im Saarland gute oder sehr gute Berufsaussichten zu haben.

Gastronomie und Lebensqualität gut

Punkten kann das Saarland bei der jungen Bevölkerung auch mit seinem gastronomischen Angebot, der allgemeinen Lebensqualität sowie den Einkaufsmöglichkeiten und Ladenöffnungszeiten, wie der SR mitteilt.

Der Aussage «Ich fühle mich im Saarland wohl, weil es familiär zugeht, jeder jeden kennt» stimmten 74 Prozent zu. Über das zwischenmenschliche Klima äußerten sich 60 Prozent zufrieden, über das kulturelle Angebot 54 Prozent.

Kritik an Angebot von Bus und Bahn

Mit der Weltoffenheit und Aufgeschlossenheit der Saarländerinnen und Saarländer äußerten sich mit 48 Prozent weniger als die Hälfte der Befragten zufrieden. Kritisch werden zudem die Verkehrsanbindung mit Bus und Bahn, die Arbeit von Behörden und Verwaltung sowie das Angebot an bezahlbaren Wohnungen gesehen.

Für die den Angaben zufolge repräsentative Umfrage wurden zwischen dem 22. Oktober und 24. November 506 Personen im Alter von 16 bis 29 Jahren befragt.