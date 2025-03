Mainz (dpa/lrs) – Von den rund 4,1 Millionen Einwohnern von Rheinland-Pfalz sind etwa 19,4 Prozent jünger als 21 Jahre (Stand: 2021) – also weniger als ein Fünftel. Im Vergleich dazu machen Senioren über 65 Jahre 22,5 Prozent der Bevölkerung aus.

Der Anteil der unter 21-Jährigen ist zwischen 2011 und 2021 landesweit um 0,4 Prozent zurückgegangen bei regional starken Unterschieden. Einer Zunahme in kreisfreien Städten stand eine Abnahme in Landkreisen gegenüber.

In Ludwigshafen stieg die Zahl der unter 21-Jährigen in diesem Zeitraum etwa um 14,5 und in Mainz um rund 10 Prozent. Am anderen Ende liegt der Kreis Vulkaneifel mit einem Rückgang um mehr als 13 Prozent.