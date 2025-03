Mainz (dpa/lrs) – Viele Jugendliche und junge Erwachsene in Rheinland-Pfalz fühlen sich in politischen und kommunalen Prozessen nicht ausreichend gehört. Das ist ein Befund des vierten Kinder- und Jugendschutzberichts für Rheinland-Pfalz, den die Jugendministerin Katharina Binz (Grüne) in Mainz vorstellte. Diese «Beteiligungsverdrossenheit» sei kein rheinland-pfälzisches Phänomen, sondern auch in anderen Jugendstudien zu finden. Das Interesse junger Menschen an gesellschaftlicher und politischer Mitgestaltung sei indes groß.

Ministerin Binz leitete aus dem Bericht gewisse Aufgaben für die Politik ab. Jungen Menschen müssten mehr Informationen zur Verfügung gestellt werden, damit sie sich aktiv an politischen Prozessen beteiligen könnten. Es reiche nicht, nur ihre Meinung zu hören.

Pro Legislaturperiode wird ein Kinder- und Jugendbericht für Rheinland-Pfalz von einer unabhängigen Kommission erstellt. Den Auftrag für die aktuelle Ausgabe hatten die Johannes Gutenberg-Universität Mainz, die Universität Trier sowie das Institut für Sozialpädagogische Forschung Mainz bekommen.