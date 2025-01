Junge Männer rauben fünf Minderjährige an Bahnhof aus

Zwei Männer umzingeln auf einer Rolltreppe eine Gruppe Minderjährige. Sie drohen ihnen Gewalt an und rauben sie aus. Die Polizei bittet um Hilfe.

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Zwei Männer haben an einem Bahnhof in Ludwigshafen fünf Minderjährige ausgeraubt. Sie hätten die Gruppe am Freitagabend mit massiver Gewalt gedroht und auch gesagt, dass sie ein Messer dabeihätten, teilte die Polizei mit.

Die Täter hätten die Gruppe zunächst auf einer Rolltreppe am Bahnhof Ludwigshafen Mitte von beiden Seiten umringt und anschließend in ein Wartehäuschen auf dem Bahnsteig gezwungen. Nach der Tat flüchteten die Männer laut Mitteilung. Die Polizei ermittelt wegen räuberischer Erpressung und sucht nach Zeugen.