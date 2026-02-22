Ein 19- und ein 20-Jähriger fallen der Polizei wegen ihres gefährlichen Fahrverhaltens auf. Auch absichtlich in Schlangenlinien sollen sie gefahren sein.

Frankenthal (dpa/lrs) – Zwei junge Männer sollen mit ihren Autos mit viel zu hoher Geschwindigkeit und gefährlichen Fahrmanövern durch Frankenthal gefahren sein. Der 19- und der 20-Jährige seien hintereinander und zeitweise absichtlich in Schlangenlinien gefahren, teilte die Polizei mit. Auch hätten sie stark beschleunigt und abgebremst und die Beleuchtung ausgeschaltet.

Eine Streife kontrollierte die beiden laut der Mitteilung, die Beamten stellten ihre Führerscheine sicher. Nun werde wegen des Verdachts des verbotenen Autorennens gegen sie ermittelt, die Fahrerlaubnis solle ihnen entzogen werden. Die Polizei sucht Zeugen.